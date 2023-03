»

(Lien direct) Deranged, nouveau EP d'HYPERDONTIA (Death Metal) sur les labels Me Saco Un Ojo, Dark Descend Records et Desiccated Productions. Celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :



01. Nauseous Hallucinations

02. Deluded

03. Gagging In Colvulsion

04. Degradations Of The Flesh



Deranged MLP by Hyperdontia