(Lien direct) SPORAE AUTEM YUGGOTH (Death/Doom, Chili) sortira son premier longue-durée However It Still Moves le 19 mai via Personal Records. Tracklist :



1. Apparition Of Internal Odes [9:54]

2. The Pendulum Of Necropath [5:55]

3. Colossus Larvae: The Crimson Coffin & The Scarlet Worm [10:16]

4. Disintegration [6:03]

5. Disguise The Odius Spirits [12:31]

6. Enantiodromia [2:13]

7. Through Dominion To Interlude [9:51]

8. The Night Ocean [3:25]



...However It Still Moves by SPORAE AUTEM YUGGOTH