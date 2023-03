»

(Lien direct) POISON RUÏN (Post-Punk / Heavy Metal, USA) sortira le 14 avril prochain sur Relapse Records. En voici un deuxième extrait avec le titre "Resurrection II" :



01. Pinnacle Of Ecstasy

02. Tome Of Illusion

03. Torture Chamber

04. Härvest

05. Frozen Blood

06. Resurrection I

07. Resurrection II

08. Augur Die

09. Blighted Quarter

10. Bastards Dance

11. Slowly Through The Dark



Härvest by Poison Ruïn