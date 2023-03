»

(Lien direct) DARK MEDIEVAL FEST qui a besoin de votre soutien pour cet événement.



‼️ EMERGENCY MODE ACTIVATED ‼️



Salutations à vous tous, fiers guerriers !



Le temps passe vite et malheureusement, le nombre de préventes reste dramatiquement faible ... Sans mobilisation de toutes et tous, le travail de nos équipes durant une année entière aura été vain ... Les groupes, les bénévoles ainsi que les artisans du marché médiéval et les troupes d'animation vous attendent nombreux, alors ne les décevez pas ! Nous sommes conscient que la scène vous demande beaucoup ces derniers temps avec sa multitude de tournées internationales et de gigas festivals ... Mais nous n'avons pas la prétention de les concurrencer ! Nous souhaitons juste proposer une affiche originale, variée et qualitative avec des groupes rares sur le sol rhône-alpin ...



Quand avez-vous vu Horn, Toter Fisch, Drakum Official, Dewfall, Morgarten et Vosegus pour la dernière fois à côté de Lyon ? A 22€ les 6 groupes, cela reste moins cher que bien des concerts actuels ... Et sachez d'ores et déjà que nous avons plein d'autres groupes tout aussi bons à vous faire découvrir en 2024 et même après ... D'ailleurs, si vous voulez vraiment voir Boisson Divine sur la scène du festival l'année prochaine, il faudra tout simplement lui permettre de survivre à 2023 ...



Notre prochaine réunion début avril scellera le sort du DARK Medieval FEST et de l'association organisatrice Golden Stone Events ...

Bref, si vous souhaitez soutenir l'underground et les artisans de votre région, si vous aimez découvrir de nouvelles pépites françaises et internationales dans ce style de metal qui nous est cher, votre soutien nous est indispensable !

Vous pouvez encore faire en sorte que la bière, l'hydromel et l'hypocras coulent à flot, que les lames s'entrechoquent et que le feu illumine la nuit du 6 mai !



‼️ ON COMPTE SUR VOUS ‼️



Le lien vers la billetterie qui va bien :