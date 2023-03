»

(Lien direct) THE END OF SIX THOUSAND YEARS (Atmospheric Sludge/Melodic Death/Metalcore, Italie) fera son retour après dix ans d'absence avec un nouvel EP éponyme à paraître le 18 mai sur Hypershape Records. Tracklist :



01. Collider

02. Endbearer

03. Voidwalker

04. The Man Who Loves to Hurt Himself (Today Is The Day cover)