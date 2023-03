»

(Lien direct) BLOOD STAR (Heavy Metal avec notamment le guitariste de Visigoth Jamison Palmer, USA) a posté sur Bandcamp le titre "All For Nothing" figurant sur son premier longue-durée First Sighting qui sort le 21 avril via Shadow Kingdom Records. Tracklist :



1. All For Nothing

2. Fearless Priestess

3. No One Wins

4. The Observers

5. Dawn Phenomenon

6. Cold Moon

7. Going Home

8. Wait to Die



First Sighting by BLOOD STAR