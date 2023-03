»

ITSELF (Death Metal, Brésil) sortira son nouvel album The Absence le 26 mai en auto-production. Tracklist :



1. Voices of the Unheard

2. Schadenfreude

3.The Verdict

4. Tomorrow...

5. Samba, Corruption and Violence

6. Sentinel of the Sleeping Gods

7. The Fuck

8. The Absence



Autour du duo Ricardo Falco et Estevan Furlan, on retrouve en musiciens de session quelques noms bien connus de la scène :



Ricardo Falcon - Guitars (ex-Sinister/ex-Belphegor)

Estevan Furlan - Drums

Jason Peppiatt - Vocals (Psycroptic)

Carsten Altena - Orchestration (The Monolith Deathcult)

Linus Klausenitzer - Fretless Bass (Obsidious/ex-Obscura)