(Lien direct) THE ARCANE ORDER (Thrash / Death moderne, Danemark) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album Distortions From Cosmogony qui sortira le 9 juin via Black Lion Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Distortions From Cosmogony

2. Cry Of Olympus

3. A Blinding Trust In Chosen Kings

4. Starvations For Elysium

5. Favors For Significance

6. The First Deceiver

7. Empedocles' Dream

8. Ideals Of Wretched Kingdoms

9. Children Of Erebos

10. Wings Of Duality