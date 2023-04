»

(Lien direct) EXHORTED (Melodic Death Metal, France) réédite son premier long-format Old Bastards Never Die (2021), auparavant sorti en édition limitée sur le marché français, pour une distribution mondiale. Vous pouvez l'écouter en intégralité sur Bandcamp. Tracklist :



1. Help Me

2. Don't Forget Never Forgive

3. Haunted House

4. God Is Mine

5. Open Your Eyes

6. We Are Bound

7. Let Me Go

8. Power

9. You'Re My World



