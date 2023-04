»

(Lien direct) CULTURA TRES (Sludge/Thrash avec Paulo Jr. de Sepultura, Vénézuéla) a mis en ligne une vidéo pour le titre "Signs" extrait de son nouvel album Camino De Brujos paru le 7 avril via Universal Music. Tracklist :



1. The World and Its Lies

2. Time Is Up

3. Signs

4. The Land

5. Proxy War

6. 19 Horas

7. Zombies

8. De Maracay

9. The Smell of Death

10. Camino de Brujos