(Lien direct) VOID KING (Doom/Stoner, USA) a sorti son nouvel album The Hidden Hymnal. Vous pouvez l'écouter en intégralité ci-dessous. Tracklist :



1. Egg Of The Sun

2. The Grackle

3. Engulfed In Absence

4. When The Pinecones Close Up

5. Brother Tried

6. Drink In The Light



