Les news du 24 Avril 2023 News Les news du 24 Avril 2023 morgurth - Immortal - Tsjuder - Phlebotomized - :Bolverk: - Magick Touch - Averysadstory » (Lien direct) MORGURTH (black metal, Italie) vient de mettre en ligne une lyric video pour son nouveau single "From The Ice" extrait de l'album Blood Eagle qui paraitra le 28 avril.





» (Lien direct) IMMORTAL (Black Metal, Norvège) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album War Against All qui sortira le 26 mai via Nuclear Blast. "Wargod" se découvre ci-dessous :





» (Lien direct) TSJUDER (Black Metal, Norvège) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album Helvegr qui sortira le 23 juin via Season Of Mist. "Iron Beast" se découvre ici :





» (Lien direct) PHLEBOTOMIZED (Death Metal Progressif, Pays-Bas) a dévoilé un nouvel extrait de son prochain album Clouds Of Confusion qui sortira le 26 mai via Hammerheart Records. "Destined To Be Killed" s'écoute ici :





» (Lien direct) :BOLVERK: (Black/Extreme Metal, Norvège) sortira son nouveau disque Svarte Sekunder le mai via Wormholedeath. Tracklist :



1. Beastly Ways of Man

2. Jericho Trumpet

3. Banner of Ophidia

4. Mett av dage

5. Somber Soliloquy

6. Belphegor’s Hymn

7. Svarte sekunder

8. Obsidian Byzantium (Bonus track)

9. The Bells are Ringing for You Now (Bonus track)

» (Lien direct) MAGICK TOUCH (Heavy Metal, Norvège) a mis en ligne le titre "When Eating a Wolf" extrait de son nouvel opus Cakes & Coffins à venir le mai sur Edged Circle Productions. Tracklist :



1. Apollyon [3:30]

2. The Judas Cross [4:03]

3. When Eating A Wolf [4:25]

4. M.I.N.A [3:38]

5. Babylon, Baby! [4:08]

6. Guillotine Dreams [3:00]

7. Boots [5:20]

8. Raven [4:22]

9. Demons And Rust [3:56]

10. World Is Coming Down [3:06]





» (Lien direct) AVERYSADSTORY (Southern/Sludge/Doom Metal, France) sortira son nouvel album Old Dark Memories le 9 mai. Il comportera onze titres. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander :



Tarif CD 10 euros

Tarif envoi poste : 4 euros

Total à régler : 14 euros



Réglement via PAYPAL en faisant le versement à l'adresse suivante : fck4brprod@gmail.com,

Réglement par virement bancaire (RIB sur demande),

Réglement par chèque (adresse sur demande).

Funérarium

