(Lien direct) SPEEDWHORE (Black/Thrash, Allemagne) a mis en ligne le titre "Hologram" extrait de son nouvel album Visions of a Parallel World à venir le 26 mai sur Dying Victims Productions. Tracklist :



1. Matriarch

2. Lion’s Gate

3. Clutch of the Sea

4. Hologram

5. Golgotha

6. Heir to the Ruby Throne

7. Decrypted Prophecies

8. The Last Bulwark of Man

9. Visions of a Parallel World