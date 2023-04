»

(Lien direct) TOWARDS HELLFIRE (Black/Death, Pologne) a sorti son premier long-format Death Upon The Holy Throne le 15 avril dernier sur

Putrid Cult. Vous pouvez l'écouter en intégralité ci-dessous. Tracklist :



1. Nocturnal Rites

2. Hammer for Betrayal

3. Obssessed by Hate

4. Follow the Path of Chaos

5. Death Upon the Holy Throne

6. The Gospel of the Violence

7. Transfiguration

8. The Oath of the Ancient's Gods