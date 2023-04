»

(Lien direct) SYSTEMIK VIØLENCE (Hardcore Punk/Metal, Portugal) sortira son nouveau disque Negative Mangel Attitude le 30 juin chez RSR Records (LP), Doomed Records et Ragingplanet (CD) et Regulator Records et Ring Leader (K7). Tracklist :



01. Self Reliance

02. Uncivil Disobedience

03. Extinta Raiva (featuring Paulo Rui - Besta/Redemptus)

04. Moral Stabbing

05. Intellectual Prolapse

06. Into Dis-belief

07. Laws of the Purge

08. Ego is the Bastard

09. We are the Grave ot the Posers

10. Scene Stomper