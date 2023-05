»

(Lien direct) EKROM (Black Metal, Norvège) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son album Uten Nådigst Formildelse qui sortira le 6 juin via Edged Circle Productions. L'ensemble se découvre ici :



1. Bell Witch

2. The Black Flame Of Seth

3. The Black Hearted Ragana

4. Abyss Of Eternity

5. Misanthropy Void

6. I Djevelens Skygge

7. My End

8. When I Enter The World Of Unknown



Uten Nådigst Formildelse de Ekrom