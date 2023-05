Les news du 5 Mai 2023 News Les news du 5 Mai 2023 Serpent Corpse - Dark Medieval Fest 2023 - Khnvm - Gravefields - Heimland » (Lien direct) SERPENT CORPSE (Death Metal, Canada) sortira le 5 juillet prochain sur Temple Of Mystery Records. En voici un premier extrait avec le titre "Nemesis" :



01. Spell Of The Eternal Serpent

02. Electric Eye

03. Nemesis

04. Let The Rats Feed

05. Land Of Rot And Misfortune

06. Crucifixion Shrine

07. Swallowed Whole By The Abyss

08. Dreams Of Crows

09. Blood Sabbath



Blood Sabbath de Serpent Corpse

DARK MEDIEVAL FEST 2023, c'est demain ! Le festival proposera un t-shirt de l'édition 2013 dont voici le visuel. On rappelle que l'événement a lieu à la salle pluraliste de Lamure-sur-Azergues (69) avec à l'affiche :



- HORN (pagan black-metal / Germany)

- TOTER FISCH (pirate folk-metal / France)

- DRAKUM (folk-metal / Spain)

- DEWFALL (epic black-metal / Italy)

- MORGARTEN (folk black-metal / Switzerland)

- TROLLHEART (troll-metal / France)







KHNVM (Death Metal, Allemagne/Bangladesh) sortira un nouvel EP intitulé Visions of a Plague Ridden Sky le 25 juin via Neckbreaker Records (CD) et Bitter Loss Records (K7). Tracklist :



1. Awakening The Inner Alchemy I

2. Visions Of A Plague Ridden Sky

3. Hourglass Of Decadence I

4. From The Depths Of Duat

5. Grand Evisceration

6. Hourglass Of Decadence II

7. Awakening The Inner Alchemy II

GRAVEFIELDS (Death/Black, France/Égypte) sortira son nouvel album Tetragrammaton le 29 juin sur Satanath Records et deux autres labels partenaires. Le groupe fait peau neuve et délivre un Death/Black épique et furieux, servant un album concept tournant autours des courants messianiques du 17e siècle. Tracklist :



1 - Forbidden Psalms

2 - The Ascendancy

3 - Archmessiah

4 - The Blessed Pariah

5 - Pilgrims of Amirah

6 - Seraphim

7 - Vagrant

8 - Schasm

9 - Our Allegiance





HEIMLAND (Black Metal, Norvège) offre son nouvel album Forfedrenes Taarer en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie aujourd'hui sur Edged Circle Productions. Tracklist :



1. Dødens Foerstning

2. Ved Dødens Vugge

3. Lagt I Ruiner

4. Iskald Raatten Jord

5. Forfedrenes Taarer

6. Skugger Fra Ein Svunnen Tid

7. Ættestupet





Kronos - Ekrom

