(Lien direct) TEITAN (Black Metal, Pays-Bas) sortira son nouvel album In Oculus Abyss le 26 mai sur Onism Productions et Void Wanderer Productions. Tracklist :



1. Menstrual Blood and Pomegranate (5:22)

2. From Under the Floorboard (5:00)

3. Murder Me (4:57)

4. Drowning in Knowledge (3:00)

5. Insectoid (4:01)

6. The Die is Cast (6:31)

7. Public Masturbation (5:13)

8. Gang Mahal (6:28)

9. Purple Void (5:43)



Total time: (46:17)