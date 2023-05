»

(Lien direct) SAMMATH (Brutal Black Metal Minimaliste, Pays-Bas) a dévoilé le tracklisting et deux extraits de son nouvel album Grebbeberg qui sortira le 16 juin via Hammerheart Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Grebbeberg

2. Reichswald

3. Murderous Artillery

4. Last Gasp Of The Dying

5. Crushed, Shattered And Destroyed

6. Tot De Laatste Granaat

7. Decimated

8. Stahl Und Feuer