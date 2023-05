»

(Lien direct) DEAD HEAT (Thrash / Crossover, USA) sortira le 28 juillet prochain via Tankcrimes Records et Triple B Records un nouveau EP intitulé Endless Torment. En voici un premier extrait avec le morceau-titre :



01. Endless Torment

02. Smite Thee

03. Eyes Of The Real

04. Tears Of The Wolf

05. Hard Reset