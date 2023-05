»

(Lien direct) SIGH (Black / Avant-Garde / Vintage, Japon) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son album live intitulé Live : The Eastern Forces Of Evil 2022 qui sortira le 16 juin via Peaceville Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Touji No Asa

2. A Victory Of Dakini

3. Purgatorium

4. The Transfiguration Fear

5. Kuroi Kage

6. Shingontachikawa

7. Mayonaka No Kaii

8. Shoujahitsumetsu

9. The Soul Grave

10. Introitus

11. Inked In Blood

12. Me-devil

13. Satsui

14. Evil Dead