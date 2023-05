»

(Lien direct) ORELISK (Black Metal, USA) sortira son premier longue-durée The Underworld Obscura le 30 juin chez Northern Spire Productions. Tracklist :



1. Winter In Salem

2. The War Of Despair

3. Only In Delirium I Can See

4. Derelict House Of Desires

5. Ruins As Subjective To The Ruined

6. The Underworld Obscura



The Underworld Obscura de Orelisk