(Lien direct) HATE MANIFESTO (Black / Death, Grèce) aura pour titre ΑΠ​Ο​Σ​Τ​Α​Τ​Η​Σ et sortira le 9 juin prochain sur Regain Records. En voici un nouvel extrait avec le titre "Chains Of The Oppressor Part II" :



01. Inauguration Of Triumphal Ascension

02. Extinction Ordained

03. Poison Infliction (Bandcamp)

04. Purging The Seeds Of Pestilence

05. Sworn To Hatred

06. Decimation Order

07. Deconstructing The Assemblage Of Deception

08. Chains Of The Oppressor Part II