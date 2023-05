»

(Lien direct) HORRENDOUS (Death Metal, USA). Celui-ci aura pour titre Ontological Mysterium. En voici un premier extrait avec le morceau-titre à découvrir ci-dessous :



01. The Blaze

02. Chrysopoeia (The Archaeology of Dawn)

03. Neon Leviathan

04. Aurora Neoterica

05. Preterition Hymn

06. Cult of Shaad’oah

07. Exeg(en)esis

08. Ontological Mysterium

09. The Death Knell Ringeth