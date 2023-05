»

(Lien direct) SUFFERING QUOTA (Grindcore, Pays-Bas) propose son nouvel opus Collide en écoute intégrale sur ce lien. Sortie aujourd'hui chez Lower Class Kids Records, 7Degrees Records et Tartarus Records.Tracklist :



1. Firmament

2. The Void

3. Dreams Of Misery

4. Live In The Night

5. Loosing You

6. Hide & Seek

7. On The Edge

8. No Future

9. Last Desire