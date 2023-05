»

(Lien direct) CREPITATION (Brutal Slam Death, Angleterre) a dévoilé le morceau "Rancid Blubbery Encrustments" extrait de son nouvel album Monstrous Eruption of Impetuous Preposterosity à paraître le 23 juin via Vicious Instinct Records. Tracklist :



1. Carcinogenital Space Hopper

2. Rancid Blubbery Encrustments

3. Methanated Propulsion of Gaseous Levitation

4. The Gyrospastic Photomancer (Purging of the Able-bodied)

5. Vicious Entwattering of Obstinant Nepotistic Shithouses

6. Priapismic Whisking of Mucilaginous Concrete Slurry

7. Custardized Urethral Vomit Cannon

8. Bloated Festering Mass of Corpulent Immensity

9. Devourification of Skewerised Rottiserie Hominids

10. Molecular Testicular Spectacular Dracula Vernacular

11. Reeking Blobs of Globular Viscosity

12. Barkkake

13. Superkalifragelisticexpibabyshakeus