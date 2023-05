»

(Lien direct) SYSTEMIK VIØLENCE (Hardcore/Punk, Portugal) a mis en ligne une vidéo pour le titre "Extinta Raiva" extrait de son nouvel album Negative Mangel Attitude à venir le 30 juin sur RSR Records (LP), Doomed Records et Ragingplanet (CD) et Regulator Records et Ring Leader (K7). Tracklist :



1. Self Reliance

2. Uncivil Disobedience

3. Extinta Raiva (featuring Paulo Rui - Besta/Redemptus)

4. Moral Stabbing

5. Intellectual Prolapse

6. Into Dis-belief

7. Laws of the Purge

8. Ego is the Bastard

9. We are the Grave ot the Posers

10. Scene Stomper