(Lien direct) BLUT AUS NORD (Psychedelic Lovecraftian Black / Death Metal, France) sortira son nouvel album intitulé Disharmonium - Nahab le 25 août prochain via Debemur Morti Productions. En attendant la diffusioon d'un premier extrait, voici le tracklisting ainsi que l'artwork signé du Polonais Maciej Kamuda :



01. Hideous Dream Opus #1

02. Mental Paralysis

03. The Endless Multitude

04. Hideous Dream Opus #2

05. The Crowning Horror

06. Queen Of The Dead Dimension

07. The Black Vortex

08. Nameless Rites

09. Hideous Dream Opus #3

10. The Ultimate Void Of Chaos

11. Forgotten Aeon