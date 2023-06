»

(Lien direct) ASCENDENCY (Black / Death Metal, Danemark) sortira le 14 juillet prochain un nouveau EP intitulé A Manifest Of Imperious Destiny. Celui-ci sera disponible via Dark Descent Records (CD) et Me Saco Un Ojo Records (vinyle). En voici un premier extrait intitulé "Domitor Invictus" :



01. The Triumph Of Draconian Might

02. Victory - In All Its Ephemeral Glory

03. Domitor Invictus

04. A Manifest Of Imperious Destiny



