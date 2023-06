»

(Lien direct) CARNATION (Death Metal, Belgique) sortira son nouvel album, Cursed Mortality le 3 novembre via Season Of Mist. Le tracklisting se découvre ici :



1. Herald Of Demise

2. Maruta

3. Metropolis

4. Replicant

5. Dutroux

6. Submerged In Deafening Silence

7. Cycle Of Suffering

8. Cursed Mortality