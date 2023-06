»

(Lien direct) LIXIVIAT FESTIVAL se rapproche ! Elle aura lieu à Vaulx-en-Velin, au Grrrnd Zero, les 23 et 24 Juin prochains. Un beau plateau en perspective pour les amateurs de Grindcore ! Le running order a été dévoilé par l'équipe :



Vendredi 23 Juin :



Civilian Thrower (FR)

Convulsions (ES)

Eastwood (FR/GER)

Exorbitant Prices Must Diminish (CH)

Chiens (FR)

Yacopsae (GER)

Warfuck (FR)



Samedi 24 Juin :



Hördur (FR)

Deletär (FR)

Ape Unit (IT)

Whoresnation (FR)

Ona Snop (UK)

Massgrav (SWE)

Blockheads (FR)

The Afternoon Gentlemen (UK)

Lovgun (FR)



Il est toujours possible de prendre son pass sur le site de Lixiviat Records.