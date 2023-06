»

(Lien direct) TEMPLE OF VOID (Death/Doom, USA) va sortir une compilation intitulée The First Ten le 7 juillet sur Chaos Records réunissant des titres issus de précédents 7", splits et démo. Vous pouvez l'écouter en intégralité ci-dessous. Tracklist :



1. Ravenous Eyes in the Distance

2. Harvest of Flesh

3. Voidmind

4. Perfection of the Hideous

5. Ceremorphosis

6. Os Abysmi Vel Daath

7. Beyond the Ultimate

8. Exanimate Gaze

9. Bargain In Death

10. Ward of Crom

11. Rot In Solitude



The First Ten de TEMPLE OF VOID