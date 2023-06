»

(Lien direct) THE PIT (Thrash/Death, Mexique) propose à cette adresse le morceau "Aeons of Hate" extrait de son nouvel opus Of Madness and Evil Whispers à venir le 14 juillet via Personal Records. Tracklist :



1. Visions of Doom Revealed

2. The Horror Substance

3. Megalithic Imprisonment

4. Eyeless God of Death

5. A Desolation Sign

6. Aeons of Hate

7. Catacomb's Vermin

8. Venomous Entity

9. Black Monolith