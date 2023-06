»

(Lien direct) PRIMAL FEAR (100% pur Heavy Metal, Allemagne) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album Code Red qui sortira le 1er septembre via Atomic Fire Records. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :



1. Another Hero

2. The Flood

3. Deep In The Night

4. Cancel Culture

5. Play A Song

6. The World Is On Fire

7. Their Gods Have Failed

8. Steelmelter

9. Raged By Pain

10. Forever

11. Fearless