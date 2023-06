»

(Lien direct) GEIST OF OUACHITA (Black Metal, USA) vient de sortir son premier long-format Imprisoned in the Graven Wood via Signal Rex. Vous pouvez l'écouter en intégralité ci-dessous. Tracklist :



1. Vampyric Exhumation [5:22]

2. Awakening of Ancient Blood [4:58]

3. Lust of Ichor [4:55]

4. From a Tree I Hang in Chains [5:41]

5. A Vengeful Spirit Imbued by Hatred [4:52]

6. Imprisoned In the Graven Wood [6:15]