EXSANGUINATION (Death Metal, USA) sortira son nouvel album Burial Rites le 14 juillet sur Horror Pain Gore Death Productions. Tracklist :



1. Reborn In A Casket

2. Coffin Dweller

3. As The Acolytes Burn

4. The Pleasure To End All Pleasures

5. Berserker

6. Into The Abyss

7. The Void

8. Devastated By Black