(Lien direct) ANCIENT TORMENT (Black Metal, USA) et HAXEN Haxen (Black Metal, USA) sortiront un split baptisé The Howling Gale le 4 août sur Eternal Death. Tracklist :



1. Ancient Torment - A Solitary Grave Illuminated by the Light of the Morningstar

2. Ancient Torment - Outlaw Cleansed Waters

3. Haxen - Blood on the Fire

4. Haxen - Cave and Solitude

5. Haxen - Black Eyes of Dog



The Howling Gale de Ancient Torment / Haxen