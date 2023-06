»

(Lien direct) TROUNCE (Metal, Suisse) sortira son premier long-format The Seven Crowns le 20 octobre sur Hummus Records. L'album sortira sous la forme d’une œuvre unique contenant onze titres enregistrés en studio et onze autres enregistrés durant le concert au Roadburn Festival. Les deux albums présentent des versions alternatives de certains titres tout comme des titres propres à chacun. The Seven Crowns sera disponible en double CD incluant le live à Roadburn ainsi qu’en version triple vinyle deluxe et vinyle.



Le single "The Wheel" est disponible ci-dessous ainsi qu'une présentation du projet reprise du communiqué de presse.







Voici ce qu'a à dire son créateur sur ce premier morceau dévoilé :



"The Wheel est la dernière piste de l'album studio. Étant donné que la liste des morceaux correspond à l'ordre dans lequel j'ai initialement écrit les chansons, cela signifie que c'est le dernier morceau que j'ai composé en 2020. C'est pourquoi j'ai choisi celui-ci comme premier titre pour dévoiler l'univers de Trounce. Il rassemble tout ce qui caractérise ce projet : des mélodies accrocheuses avec des blast beats, des refrains épiques, des moments méditatifs sur fond de blast beats et une partie mid-tempo accordé ultra-bas et qui a pour vocation de se lancer la tête dans les murs. C'est l'une des chansons que nous jouons également en live de manière presque identique. La fin de la chanson est marquée par une sorte de chœur apocalyptique, créé à ma demande par mon ami de longue date et ingénieur du son, Kevin Galland. À la fin, on entend uniquement ses synthétiseurs et ses voix."



TROUNCE est le nouveau groupe de Jonathan Nido (fondateur et directeur de Hummus Records et guitariste de Coilguns) entouré de musiciens gravitant autour du label Hummus Records. Le projet a été instillé par le prestigieux Roadburn Festival, véritable Mecque européenne des musiques enragées qui a mandaté le label pour une création inédite à présenter sur la scène du festival.



Pour honorer cette illustre demande, Jonathan Nido exhume de ses tiroirs covidesques quelques riffs biberonnés à Dark Funeral, et réunit une troupe de bruyants acolytes qui gravitent autour du label pour mettre en forme ce qui deviendra TROUNCE : le phénoménal Luc Hess (Coilguns, Louis Jucker, Closet Disco Queen) à la batterie, le pré-retraité Renaud Meichtry (Kruger) au chant, la prodigieuse Léa Martinez (Svarts, Etienne Machine) au Moog et au chant, Naser Ardelean (Yrre) à la guitare et la bruyante Anna Sauter (Yrre, Dubuk) au sampler – assistés de Kevin Galland au son et Guillaume Ducommun aux lumières.



En avril 2023, TROUNCE présente sur scène à Tilburg (NL) le tellurique résultat de plusieurs semaines de labeur, en décoiffant les 2000 adeptes de musiques extrême présents ce jour-là au "Terminal" du Roadburn. Entre-temps, ce qui ressemblait initialement à des embardées black metal s’est muté en un rock bâtard épique qui marie féroces blastbeats, shoegaze, bruitisme, doom et une punkitude rafraîchissante.



TROUNCE se penche ensuite, en comité plus réduit et avec l’aide de Axel Vuille (Icare) aux fûts, sur l’enregistrement de The Seven Crowns : une interprétation des titres de la création Roadburn, enrichie de cinq autres volées de bois vert. Onze titres nocturnes et solaires à la fois, qui oscillent entre charges héroïques saignantes et épaisseur métallurgique, coiffés par des voix qui passent de la prédication à la vocifération – sur des thématiques textuelles à l’avenant : plein de gens qui meurent, Dieu le Père, et réciproquement.



Le projet sert de "bac à sable" aux déviations artistiques de Jonathan Nido, et le groupe vise à offrir une expérience complète, de studio à la scène. Avec les photographies de Roberto Romano et des illustrations de Bryan Maita, TROUNCE propose également un paysage visuel très sombre mais magnifique pour compléter leur travail.