»

(Lien direct) SOMNIATE (Black Metal, République Tchèque) a mis en ligne le morceau-titre de son nouvel album We Have Proved Death à venir le 14 juillet chez Lavadome Productions. Tracklist :



1. I Am Here and You Are Distant

2. A Lamb at False Dawn

3. The Statue of Mirrors

4. Black Soundless Sugar

5. Non-You

6. We Have Proved Death