(Lien direct) AVERTIA sort aujourd'hui Midnight Returns, son quatrième album, au format digital sur Norwegian Dark Arts.

Le groupe norvégien est originaire de Bergen et il existe depuis 2006.



Track-list et durée :

1. Ild og regn

2. Snakkes i helvete

3. Dark Patterns

4. Avfeldig

5. Light of our Dying Sun

6. I mulm og mørke

31:12