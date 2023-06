»

(Lien direct) PROFANATICA (Black Metal bête et méchant, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album Crux Simplex qui sortira le 22 septembre via Season Of Mist. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Condemned To Unholy Death

2. Take Up The Cross

3. The First Fall

4. Meeting Of A Whore

5. Compelled By Romans

6. Wipe The Fucking Face Of Jesus

7. The Second Fall

8. Cunts Of Jerusalem

9. The Third Fall

10. Division Of Robes