(Lien direct) OFERMOD (Black/Death, Suède), BLACK ALTAR (Black Metal, Pologne) et ΑΧΈΡΟΝΤΑΣ (Black Metal, Grèce) sortiront un split baptisé Drakonian Elitism le 30 septembre chez Odium Records. Tracklist :



Ofermod – Intro

Ofermod – Vinum Sabbathi

Ofermod – Agios Ischyros Belial

Ofermod – Atavistic Chants of Levitation

Black Altar – Via Draconis

Black Altar – In the Labyrinths of Sithra Achra

Black Altar – The Oracle of Divine Madness

Black Altar – Outro

Acherontas – Intra Psyche

Acherontas – Astra Magia