(Lien direct) MICTLANTECUHTLI (Black/Thrash, USA) vient de sortir son nouvel album As Eagles Descend. Vous pouvez l'écouter en intégralité sur Spotify. Tracklist :



01. Tlatoani

02. Ritual in Fire

03. March of the Conquering King

04. As Eagles Descend

05. Techalaniani

06. A Serpent Twined in Shadow

07. Servants of the Serpentine

08. Soldier in Black

09. Iyahua

10. Somber Vision of a Kingdom's Fall

11. Betrayed into Exile

12. Path to Eternal Glory

13. Lord of the Dawn

14. Miquiztli