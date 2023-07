Les news du 4 Juillet 2023 News Les news du 4 Juillet 2023 Heinous Rite - Countess Erzsebet - Athiria - Organ Dealer - Belial's Throne » (Lien direct) HEINOUS RITE (Death Metal, USA) parue en cassette en mai dernier. Celle-ci sera disponible à compter du mois de septembre. En attendant, elle se découvre ci-dessous :



01. Morning Star

02. Death Benighted

03. Torture Unimagined

04. A Curse

05. Engulfed In Fire

06. Sacrificial Pawn

07. A Tortured Form





» (Lien direct) COUNTESS ERZSEBET (Black/Doom, USA) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Glorification of the Profane" extrait de son premier EP éponyme prévu le 28 juillet. Tracklist :



1. In the Blood of Virgins

2. Glorification of the Profane

3. 666

4. Pray to the Devil

5. Obliteration of Thine Enemy

6. Exile Into Depravity





» (Lien direct) ATHIRIA (Death Metal, Autriche) a signé sur Kvlt und Kaos Productions.

» (Lien direct) ORGAN DEALER (Grindcore, USA) a dévoilé les titres "Daily Existence" et "Misdirected Sufferingé extraits de son nouvel album The Weight of Being à venir le 28 juillet via Everlasting Spew Records. Tracklist :



01. Expiration

02. Stale Heat and Blood

03. Panoramic

04. Solitude Is Death

05. White-Hot Noise

06. Seemingly Futile

07. Blue Terror

08. Misdirected Suffering

09. Sheltered Privilege

10. Daily Existence

11. Endless Despondence

12. Division Is Rooted

13. Ignite Everything

14. Gluttonous Abundance

15. Truth Blinders

16. Stagnant Reality

17. No Reprieve

18. Manic Delusion

19. Make Room

20. Recurrence of Nightmares

21. Catastrophic Misadventure





» (Lien direct) BELIAL'S THRONE (Black Metal, Irlande) sortira son premier long-format Forgotten Land of the Lost Souls le 1er septembre sur Spread Evil Productions. Tracklist :



1. Forgotten Land Of The Lost Souls

2. Void

3. Ascension Ritual

4. Pit Of Dead Realm

5. Halls Of Silent Kingdom

6. Rejoin At Dusk

7. Last Time We Meet

8. Outro





VOIR AUSSI Les news du 3 Juillet 2023

Massacra - Ossuary - Kataklysm - Mictlantecuhtli

AJOUTER UN COMMENTAIRE

ARTICLES DU JOUR Antichrist Siege Machine

Purifying Blade

2021 - Profound Lore Records

GROUPES DU JOUR