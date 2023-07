Les news du 6 Juillet 2023 News Les news du 6 Juillet 2023 Mutation - Serpent Corpse - Eigenstate Zero - Hallucinate - Ophidian Memory - The Circle » (Lien direct) MUTATION (Death Metal, Suède) a signé sur Hells Headbangers pour la sortie début 2024 d'un premier full-length.

» (Lien direct) SERPENT CORPSE (Death Metal, Québec) offre son premier longue-durée Blood Sabbath en écoute intégrale. Il est sorti hier sur Temple of Mystery Records. Tracklist :



1. Spell Of The Eternal Serpent

2. Electric Eye

3. Nemesis

4. Let The Rats Feed

5. Land Of Rot And Misfortune

6. Crucifxion Shrine

7. Swallowed Whole By The Abyss

8. Dreams of Crows

9. Blood Sabbath





» (Lien direct) EIGENSTATE ZERO (Progressive Death Metal, Suède) vient de sortir son nouveau disque Machinery of Night en auto-production. Tracklist :



1. Televoidion

2. Monuments

3. Endlings

4. Isomorph

5. The Man from Dystopia

6. Elixir

7. A Hearse for the Minions





» (Lien direct) HALLUCINATE (Death Metal, Allemagne) a dévoilé le titre "Crimson Rain" extrait de premier long-format From the Bowels of the Earth prévu le 4 août chez Caligari Records. Tracklist :



1. A Universe Obscure

2. Blackened Gills

3. Black Smokers

4. Mahavishnu's Dream

5. Paracletus

6. Tachycardia

7. AION

8. Crimson Rain

9. Dying Consciously [vinyl & cassette bonus track]





» (Lien direct) OPHIDIAN MEMORY (Melodic Death Metal, USA) offre son nouvel opus en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie demain en auto-production. Tracklist :



1. Awakening

2. Our Shattered Garden

3. Esoteric Menagerie

4. Tulpa

5. Vengeance Devouring

6. Apocryphal Existence of White Flame

7. In Revelation





» (Lien direct) THE CIRCLE (Symphonic Black Metal, Allemagne) a mis en ligne une vidéo pour le morceau-titre de son nouvel album Of Awakening à venir le 18 août sur AOP Records. Tracklist :



1. Ruins, My Dying World [8:26]

2. Of Awakening [6:11]

3. Afflux [4:01]

4. Reign of the Black Sun [9:08]

5. Ashes and Fading Tides [5:32]





