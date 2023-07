»

(Lien direct) VIROLOGIST (Brutal Death, USA) sort son premier EP 3-titres Promo 2023 le 14 juillet. C'est le jeune Emrys Mellinger (17 ans) de Black Moon Lilith et Necrotic Infublation qui a tout composé et enregistré. Il a été mixé et masterisé par Josh Welshman (Defeated Sanity). Vous pouvez l'écouter en intégralité ci-dessous. Le but est de susciter l'intérêt d'un label pour la sortie d'un album. Tracklist :



1. Trepanned Through Flocculations of Manufactured Continuity

2. Atrocious Coagulation

3. Unconscionable Acts of Incarnation