»

(Lien direct) DYING FETUS (Brutal Death Metal, USA) sortira son nouvel album intitulé Make Them Beg For Death le 8 septembre prochain sur Relapse Records. En voici un troisième extrait avec le clip vidéo de "Feast Of Ashes" :



01. Enlighten Through Agony

02. Compulsion For Cruelty (Bandcamp)

03. Feast Of Ashes

04. Throw Them in the Van

05. Unbridled Fury (Bandcamp)

06. When The Trend Ends

07. Undulating Carnage

08. Raised In Victory / Razed In Defeat

09. Hero's Grave

10. Subterfuge