(Lien direct) HURONIAN (Black/Death Mélodique, Italie) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son Ep intitulé Beyond Frozen Heights qui sortira le 15 septembre via Gruesome Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. The Guild (Intro)

2. Torturer's Creed

3. Over Frozen Heights Pt. 1

4. Over Frozen Heights Pt. 2

5. Blazing Bolt Of Hatred