(Lien direct) SULPHURIC DEATH (Death Metal, Chili) sortira son premier EP Beyond the Void of Doom le 31 juillet via Burning Coffin Records (K7), Apocalyptic Productions (CD) et Clandestine Productions (CD). Tracklist :



1.Beyond the Void of Doom

2. Immersed into Eternal Fire

3. Glorious Abomination



