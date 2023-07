»

(Lien direct) Not Through Blood, le premier album de PAIN OF TRUTH (Hardcore, USA) sortira le 8 septembre sur Daze Records. Après "Actin' Up", découvrez ci-dessous un deuxième extrait avec le titre "Under My Skin (featuring Criminal Instinct)" :



01. Lifeless On The Ground

02. In Your Heart

03. Actin' Up (YouTube)

04. You And Me

05. This Falls On You

06. Too Late

07. Pickin' At Scraps

08. Out Of Our Hands

09. Same Old Story

10. Under My Skin

11. Not Through Blood